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Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

Sakarya TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, TEM otoyolu Erenler ilçesi Sarıcalar Mahallesi’nde mevkiinde meydana geldi.

Sakarya TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, TEM otoyolu Erenler ilçesi Sarıcalar Mahallesi’nde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikameti giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ZT 2177 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aynı yönde seyreden Ahmet İ. idaresindeki 16 NLC 72 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kamyonette sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu itfaiye, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerinin çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. TEM otoyolunda, kaza nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandı.

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü
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