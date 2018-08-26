Kamyonet traktöre çarptı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kamyonetin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vakıflar Mahallesi Edirne yolu üzerinde Nasuh M. yönetimindeki 59 ZA 511 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki Ali N. idaresindeki 59 FZ 541 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Gülsüm M. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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