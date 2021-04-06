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Kamyonet traktöre çarptı: 3 yaralı

06.04.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da kamyonetin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 49’uncu kilometresinde yaşandı.

Şanlıurfa’da kamyonetin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 49’uncu kilometresinde yaşandı. Celal H.’nin kullandığı 63 ZE 274 plakalı kamyonet, iddiaya göre ara yoldan karayoluna girmeye çalışan Mustafa A.’nın kullandığı 63 LH 910 plakalı traktöre çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Celal H. ile Mahmud K. ve Khaled S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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