HABER

Kamyonet traktöre çarptı: Judocu öldü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 23:53 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, kamyonet ile ağaç yüklü traktörün çarpışması sonucu judo il temsilcisi Yalçın Öztaban (59) hayatını kaybetti, 3 üniversite öğrencisi de yaralandı.

Kamyonet traktöre çarptı: Judocu öldü, 3 yaralı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, kamyonet ile ağaç yüklü traktörün çarpışması sonucu judo il temsilcisi Yalçın Öztaban (59) hayatını kaybetti, 3 üniversite öğrencisi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sinop-Ayancık karayolunun Dibekli köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın Öztaban yönetimindeki 57 KK 971 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Muhammet Açıkgöz'ün kullandığı ağaç yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Öztaban, olay yerinde hayatını kaybetti, üniversite öğrencileri Arif Can Ergüden (20), Semih Yardım (20) ve Cemal Saha (22) de, yaralandı. Yarılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Yalçın Öztaban'ın judo il temsilcisi olduğu öğrenildi. Öztaban'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konulurken, traktör sürücüsü Muhammet Açıkgöz ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet traktöre çarptı: Judocu öldü, 3 yaralı

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
63’lük üfürükçü hoca genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı63’lük üfürükçü hoca genç kıza cinsel saldırıdan tutuklandı
HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındıHDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.