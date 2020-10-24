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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini yitirdiği kamyonet uçuruma yuvarlandı.

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini yitirdiği kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Kaza Ulus ilçesi Ulukaya mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 70 yaşındaki Mustafa Çelikel ve 65 yaşındaki eşi Ayşe Çelikel mantar toplamak için ormanlık alana seyir halindeyken Mustafa Çelikel’in kullandığı Mitsubishi marka kamyonet yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Mustafa Çelikel olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan yaralı Ayşe Çelikel ise Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Jandarma ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Ayşe Çelikel araçtan çıkarılmasının ardından 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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