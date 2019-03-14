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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza Yaylaalan Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Yaylaalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nail Çelik’in kullandığı 07 LSM 67 plakalı kamyonet, Yaylaalan-Manavgat yolunun 13. kilometresinde Boyacıoğlu mevkiinde bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Nail Çelik’in (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın duyulmasının ardından Nail Çelik’in yakınları ve Yaylaalan sakinleri olay yerine akın ederken, Çelik’in cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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