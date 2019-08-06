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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Ayşe Ersoy (74) yaşamını yitiririken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Manavgat'ın Kırkavak Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, Lokman Ersoy'un (36) kullandığı 07 BYJ 79 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sesi duyup dışarı çıkan mahalleli, kazayı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen eklipler, kamyonette bulunan Ayşe Ersoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Lokman Ersoy ile beraberinde bulunan Emine Ören (41) ve Sude Ören(15), ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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