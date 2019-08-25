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Kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 16:58 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı 

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Limonlu Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında meydana geldi. Ubeyit Akbaba yönetimindeki 33 CRS 56 plakalı erik yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Ubeyit Akbaba ile araçta bulunan Mehmet Ali Ekinci, Ali Gültekin, Mehmet Sait Ergin ve Ramazan Ertuğrul yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştıkları yerden çıkardığı 5 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı Kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı

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