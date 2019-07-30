Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin kamyonetin taşıdığı yükün üzerinde seyahat etmesi korkuttu.

Adana-Pozantı Otoyolu’nda bidon, sünger yatak, elek, leğen, yastık gibi çeşitli malzeme taşıyan 31 PA 426 plakalı kamyonet, yolda seyahat eden diğer vatandaşların dikkatini çekti. Aşırı yük nedeniyle lastikleri adeta yere yapışan kamyonette, yükün üzerinde yolculuk eden, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi, yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli yolculuk, trafikte seyreden bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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