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Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 08:25 | Son Güncelleme

Antalya'da, bir kamyonetin kasasında, çöp dolu çuvalların üzerinde oturan 6 kişinin, tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Turizm kenti Antalya'nın en işlek caddelerinden Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde, önceki akşam hareket halindeki kamyonet, yürekleri ağızlara getirdi. Çöp dolu çuvallarla aşırı yüklenen kamyonet hiçbir güvenlik önlemi olmadan bulvar üzerinde seyretti. Çuvallar nedeniyle yüksekliği yaklaşık 5 metreyi bulan kamyonetin üzerinde oturan 6 kişi ise hayrete düşürdü. Önlem dahi almayan ve rahat tavırlar sergileyen kişiler diğer sürücülerin de tepkisini çekti.

Trafikte tehlike saçan kamyonet, çevredekilerin bakışları arasında gözden kayboldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet Antalya

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