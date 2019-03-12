Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 4 yaralı

BURSA'da sebze yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3?ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mahallesi Kırkpınar Caddesi?nde meydana geldi. Muhammed Elmecariş (25) yönetimindeki 16 JC 572 plakalı sebze yüklü kamyonet, Celil Şen yönetimindeki K 7026 BB Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trafik ışıklarına ve ağaçlara vuran kamyonette bulunan sürücü Elmecariş'in eşi Şifa (25) ile çocukları Mariya (5), Şahin (3), ve Yakin (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yere dökülen sebzeler belediye ekiplerince temizlendi.

