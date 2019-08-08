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Kamyonet, viyadükten jandarma karakolunun bahçesine uçtu: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu’nda önünde giden araca çarpan kamyonet, viyadükten jandarma karakolunun bahçesine uçtu.

Kamyonet, viyadükten jandarma karakolunun bahçesine uçtu: 1 ölü

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu’nda önünde giden araca çarpan kamyonet, viyadükten jandarma karakolunun bahçesine uçtu. Yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen kamyonetin sürücüsü, hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Körfez Atalar Mahallesi geçişinde meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Zülfü Kekos'un kullandığı 23 EU 299 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Erdal Canlı'nın kullandığı 41 SR 494 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, Hamzadere viyadüğünün bariyerlerini aştı ve yaklaşık 25 metre yükseklikten Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı’nın bahçesindeki dere yatağına uçtu.
Kazada kamyonette sıkışan Zülfü Kekos, itfaiye tarafından çıkardı. Yapılan kontollerde Kekos'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet, viyadükten jandarma karakolunun bahçesine uçtu: 1 ölüKamyonet, viyadükten jandarma karakolunun bahçesine uçtu: 1 ölüKamyonet, viyadükten jandarma karakolunun bahçesine uçtu: 1 ölüKamyonet, viyadükten jandarma karakolunun bahçesine uçtu: 1 ölü

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