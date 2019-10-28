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Kamyonet yayaya çarptı, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan yaşlı adam yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerindeki bankalar mevkiindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Osman Kahraman’a (84) Bozüyük istikametine gitmekte olan Hüseyin Arşın’ın (52) sevk ve idaresindeki 26 ST 129 plaka sayılı kamyonet çaptı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan yaşlı adam yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerindeki bankalar mevkiindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Osman Kahraman’a (84) Bozüyük istikametine gitmekte olan Hüseyin Arşın’ın (52) sevk ve idaresindeki 26 ST 129 plaka sayılı kamyonet çaptı. Çarpmanın etkisi ile hafif yaralanan yaşlı adam çevre esnafı tarafından bir sandalyeye oturtturuldu. Osman Kahraman lay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine götürülürken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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