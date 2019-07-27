HABER

Kamyonete arkadan çarpan motosikletli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi Kozan Adana karayolu üzerinde meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi Kozan Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Adana istikametine doğru ilerleyen Nail Bozoğlan idaresindeki tescilsiz motosiklet hemen önünde ilerleyen Süleyman Kul idaresindeki 51 HF 253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü başını kamyonetin arka camına çarparak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

PARTNERSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacakSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacak
17 yaşındaki sürücü kazada öldü, kardeşi yaralı (2) 17 yaşındaki sürücü kazada öldü, kardeşi yaralı (2) 
Kocaeli’de cezaevinden firar eden cinayet şüphelisi yakalandıKocaeli’de cezaevinden firar eden cinayet şüphelisi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.