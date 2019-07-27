Kamyonete arkadan çarpan motosikletli yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi Kozan Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Adana istikametine doğru ilerleyen Nail Bozoğlan idaresindeki tescilsiz motosiklet hemen önünde ilerleyen Süleyman Kul idaresindeki 51 HF 253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü başını kamyonetin arka camına çarparak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

