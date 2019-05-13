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Kamyonete çarpan otomobildeki 2 bekçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

ÇORUM’da kontrolden çıkıp önünde seyreden kamyonete çarpan otomobildeki 2 emniyet bekçisi yaralandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da kontrolden çıkıp önünde seyreden kamyonete çarpan otomobildeki 2 emniyet bekçisi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, çevre yolu, Toptancılar sitesinde meydana geldi. Sungurlu ilçesinden Çorum'a giden Yasin Büyükbaş (29) yönetimindeki 19 EN 953 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kavşakta Sefa Can Şaşmaz idaresindeki 66 AAF 950 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan bekçiler Yasin Büyükbaş ve Sefa Kaya (28) yaralandı. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan bekçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kentte özel bir hastanede tedaviye alınan Yasin Büyükbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sefa Kaya'nın ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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