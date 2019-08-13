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Kamyonete takılan bisikletli görenleri şaşkına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Düzce’de trafikte yaşanan olayda kamyonet ile bir bisiklet sürücüsünün koyu sohbeti görenleri şaşkına çevirdi.Olay, Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kamyonete takılan bisikletli görenleri şaşkına çevirdi

Düzce’de trafikte yaşanan olayda kamyonet ile bir bisiklet sürücüsünün koyu sohbeti görenleri şaşkına çevirdi.
Olay, Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen kamyonete bisikletli bir kişi takıldı. Kamyonet sürücü tarafına kadar gelen bisiklet sürücüsü kamyonet sürücüsü ile sohbet ederken kamyonet sürücüsünün ise zaman zaman yolda sağa ve sola direksiyon çevirmesi hem bisikletli ve diğer sürücülere zor anlar yaşattı.
Yaşanan olay vatandaşlar tarafından amatör kamerayla çekildi.

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