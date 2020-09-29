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  4. Kamyonete tutunan patenci kızların tepkisi şaşırttı: Ağabey çekme annem kızıyor

Kamyonete tutunan patenci kızların tepkisi şaşırttı: Ağabey çekme annem kızıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 29.09.2020 12:32 | Son Güncelleme

Antalya'da patenli 2 genç kız, kapalı kasa kamyonete tutunup, trafikte tehlikeye rağmen ilerledi. Kamyonetin durmasıyla görüntülendiklerini fark eden kızlar, "Ağabey çekmeyin, annemiz kızıyor" deyip, görüntü çeken kişinin aracına tutunmak için izin istedi.

Antalya'da ayaklarında paten olan 2 genç kız, kapalı kasa kamyonetin arkasındaki demirlere tutunarak, trafikte ilerledi.

"AĞABEY ÇEKME ANNEMİZ KIZIYOR"

Arkadan gelen araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikleri için tepki gösteren kızlar, "Ağabey çekmeyin, annemiz kızıyor" diye seslendi.

"TUTUNACAK YER YOK"

Genç kızlardan biri, görüntü çeken kişinin yanına gelip, "Size geçelim mi?" diye sordu. Araçtakilerin "Tutunacak yer yok" demesiyle ret cevabı alan kızlardan biri, "Çektin bizi o kadar ama" diyerek tepki gösterdi. Patenci kızların tehlikeli yolculuğu ve sonrasındaki tepkileri, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

(DHA)

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