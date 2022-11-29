Kamyoneti çalınan 20 senelik oto elektrikçi: Anahtarı varmış gibi gayet rahattı

Olay, Pazartesi gece saatlerinde Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Fidanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vedat Karakaya ait kamyonet hırsız tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık anında hırsızın rahat bir şekilde gelerek saniyeler içerisinde aracın kapısını açıp hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Vedat Karakaya işyerinin önüne park ettiği kamyonetinin çalındığını sabah işyerine geldiğinde fark etmesi üzerine olayla ilgili şikayette bulundu. Yaşanan hırsızlığın ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

“İNSANLARIN MALINI, CANINI 30 SANİYEDE GÖTÜRÜYORLAR”

Araç sahibi Vedat Karakaya, "Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece kapımda park halimde kilitli halde bulunan aracımı kendi malı gibi alıp götürüyor. 20-30 sene emek etmiş insanların malını, canını 30 saniyede götürüyorlar. Anahtarı varmış gibi gayet rahat" dedi.

“O UZMANLIĞINI BAŞKA BİR SEKTÖRDE GÖSTERSİN HELALİ İLE KAZANSIN”

Kamyoneti çalınan Karakaya, "Verilmiş sözlerimiz var. İşlerimiz aksadı, müşterilerimiz bizden hizmet bekliyor, malımız gitti, hizmet eksik kaldı. Hangi birinin derdine yanayım. Onunla malzeme taşıyoruz, servisler yapıyoruz. Şu anda hiç kimseye hizmet veremiyorum. Ya yeniden bir araç alacağız, ya da aracımız tedarik edilecek" şeklinde konuştu.

(İHA)

