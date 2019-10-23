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Kamyoneti yayaların üzerine süren sürücü adli kontrolle serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Eskişehir'de kullandığı kamyoneti tramvay yolunda bekleyen yayaların üzerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim D.

Eskişehir'de kullandığı kamyoneti tramvay yolunda bekleyen yayaların üzerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim D. (18), 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki trafik suçundan 343 lira idari parası uygulanan İbrahim D.'nin ehliyetine ve kullandığı kamyonete geçici olarak el konuldu.
Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda önceki gün İbrahim D., kullandığı 26 VY 074 plakalı kamyoneti tramvay yolunda bekleyen yayaların üzerine sürdü. Yol kenarında bekleyenler araçtan kaçarak kurtuldu. Kamyonet sürücüsü arkasında ilerleyen bir otomobili de tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 50 metre ilerideki yayaların da üzerine araç süren İbrahim D., bulvardan ayrıldı.
Bir sürücünün, araç kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim D.'yi gözaltına aldı. İbrahim D., ifadesinde yayaların arkadaşı olduğunu, şaka yapmak için kamyoneti üzerlerine sürdüğünü söyledi.
ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İbrahim D. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan İbrahim D., buradaki ifadesinde de amacının sadece şaka yapmak olduğunu öne sürdü. İbrahim D., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İbrahim D.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve tramvay yoluna girmek suçundan 343 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine ve kullandığı kamyonete geçici olarak el konuldu.
Mahkemece psikolojik tedaviye sevk edilen İbrahim D.'nin aracı üzerine sürdüğü yayaların, o sırada yanında bulunan arkadaşının tanıdıkları olduğu ve İbrahim D.'den de şikayetçi oldukları belirtildi.
EMNİYETTE AÇIKLAMA YAPTI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı. Kamyoneti yayaların üzerine süren İbrahim D.'nin olayın ardından gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, Şahıs hemen yakalanarak 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığı'nca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, şüpheli şahsa iki ayrı trafik kuralını ihlalden 343 lira idari para cezası uygulanmış, ehliyeti geçici olarak alınmıştır. Ayrıca olayda kullanılan araca Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konulmuştur denildi.

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