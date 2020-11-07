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Kamyonetin açık unutulan kasa kapağı dehşeti yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 17:08 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bir süredir bacağı kırıldığı için evde istirahat halinde olan bir kişi, sokağa çıktı ilk gün hayatının dehşetini yaşadı.

Kamyonetin açık unutulan kasa kapağı dehşeti yaşattı

Küçükçekmece’de bir süredir bacağı kırıldığı için evde istirahat halinde olan bir kişi, sokağa çıktı ilk gün hayatının dehşetini yaşadı. Talihsiz adama sokakta yürüdüğü sırada seyir halinde olan bir kamyonun açık unutulan kasasının kapağı çarptı. Benzer bir kazada 2 yıl önce Ankara’da kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu üniversite öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti.
Olay, 31 Ekim’de Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Ferdi Bahar bacağı kırıldığı için 3 aydır evde istirahat ediyordu. Kendini iyi hissedince kahvehanede arkadaşlarının yanına gitmeye karar verdi. Bahar’a sokak üzerinde yürüdüğü sırada unlu mamulleri dağıtımı yapan bir kamyonun unutulan kasasının kapağı çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hayatının şokunu yaşayan ve acılar içerisinde yerde yatan adamın yardımına ilk olarak çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan genç adam, daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde olacaklardan habersiz bir şekilde yolda yürüyen genç adam kamyonun unutulan kasasının sert bir şekilde çarptığını görüldü. Diğer taraftan benzer bir kazada 2 yıl önce Ankara’da kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu üniversite öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti.

Kamyonetin açık unutulan kasa kapağı dehşeti yaşattı

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