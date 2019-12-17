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Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 19:36 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altına giren motosikletli yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Fatsa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altına giren motosikletli yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Fatsa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Ö. idaresindeki motosiklet ile Erkan K. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, sürücüsü ile birlikte kamyonetin altında sürüklendi. Çevredekilerin de yardımıyla motosiklet ve sürücüsü çıkartılırken, yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu

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