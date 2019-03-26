HABER

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle kamyonetin altına giren genç ölümden kılpayı kurtuldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle kamyonetin altına giren genç ölümden kılpayı kurtuldu. Kamyonetin, sürüklenerek altına giren motosikletin üzerinden geçtiği anlar ve kazanın ardından şoka giren kamyonet sürücüsünün çaresizce sağa sola koşturması güvenlik kameralarına yansıdı
Kaza, Sanayi Mahallesi 2044 ve 2041 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 2041 Sokak’ta seyir halindeki Türkmenistan uyruklu Babamurad Sarybayev’in kullandığı plakasız motosiklet, 2044 Sokak’ta çevreyolu istikametine gitmekte olan Mehmet E.’nin kullandığı 07 ECU 57 plakalı kamyonete çarpmamak için fren yapınca, motosiklet sürüklenerek kamyonetin altına girdi. Kamyonet motosikletin üzerinden geçerken, motosiklet sürücü tekerin havaya kalktığı anda ezilmekten kurtuldu. Sürüklenme sebebiyle yaralanan ve durumu iyi olan motosikletli ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kasanın ardından motosiklet sürücüsünü yerde hareketsiz halde gören kamyonet sürücüsü ise şahsın üzerinden geçtiğini düşününce ne yapacağını şaşırdı. Eli başında sağa sola koşturup yardım isteyen kamyonet sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Kaza iki ayrı iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün aşırı hızlı olduğu, duramayınca motoru yatırarak durdurmayı denediği ve kamyonetin altına girdiği görülürken, kazanın ardından araçtan inen kamyonet sürücüsünün çaresizliği ve şaşkın bir şekilde koşması dikkatlerden kaçmadı.

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.