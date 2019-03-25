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Kamyonetin altında kalan kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, Leyla Esi'ye (67) çarptı.

Kamyonetin altında kalan kadın ağır yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, Leyla Esi'ye (67) çarptı. Aracın altında kalıp, ağır yaralanan Esi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Muhammet Kaldırım (23) yönetimindeki 67 AAC 281 plakalı kamyonet, arkasından geçen Leyla Esi'ye çarptı. Kamyonetin altında kalan kadını görenler, yardımına koştu. Aracın ileri alınmasıyla altından kurtarılan Esi'ye, ihbarla gelen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Ağır yaralandığı belirlenen Esi, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Leyla Esi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Muhammet Kaldırım, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonetin altında kalan kadın ağır yaralandıKamyonetin altında kalan kadın ağır yaralandıKamyonetin altında kalan kadın ağır yaralandı

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