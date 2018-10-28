Kamyonetin altında kalan kadın yaralandı

İSTANBUL (AA) - Semt pazarına balık taşıyan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Yeşildirek Mahallesi 57/6 Sokak'ta seyir halindeki 34 NA 4793 plakalı kamyonetin sürücüsü, geri manevra yaparken bir kadına çarptı. Kadın, kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin sürücüsü, durumu fark edince aracı durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetin altından çıkarılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mahallede kurulan semt pazarına balık taşıdığı belirtilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

