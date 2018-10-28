HABER

Kamyonetin altında kalan kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

Kamyonetin altında kalan kadın yaralandı

İSTANBUL (AA) - Semt pazarına balık taşıyan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Yeşildirek Mahallesi 57/6 Sokak'ta seyir halindeki 34 NA 4793 plakalı kamyonetin sürücüsü, geri manevra yaparken bir kadına çarptı. Kadın, kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin sürücüsü, durumu fark edince aracı durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetin altından çıkarılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mahallede kurulan semt pazarına balık taşıdığı belirtilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...
Gazeteci Baki Şehirlioğlu yaşımını yitirdiGazeteci Baki Şehirlioğlu yaşımını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın kamyonet Kaza Pazar yaralı

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.