Kamyonetin altında kalan motosikletin sürücüsü yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Koşukırı Mevkii Acıbadem yolu üzerinde meydana geldi. Ova yolundan şehir merkezine gelen Halil İbrahim Kandemir'in (66) yönetimindeki 45 ZA 1640 plakalı motosikletle, mezbahaneye doğru ilerleyen Ali Öncü (28) yönetimindeki 35 JA 5924 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Motosikletiyle kamyonetin altında kalan Kandemir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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