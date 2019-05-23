HABER

Kamyonetin altında kalan motosikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kamyonetin altında kalan motosikletin sürücüsü yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Koşukırı Mevkii Acıbadem yolu üzerinde meydana geldi. Ova yolundan şehir merkezine gelen Halil İbrahim Kandemir'in (66) yönetimindeki 45 ZA 1640 plakalı motosikletle, mezbahaneye doğru ilerleyen Ali Öncü (28) yönetimindeki 35 JA 5924 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Motosikletiyle kamyonetin altında kalan Kandemir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetin altında kalan motosikletin sürücüsü yaralandıKamyonetin altında kalan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
Öldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta toprağa verildiÖldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta toprağa verildi
Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndüHafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.