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Kamyonetin altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile şarjlı bisiklet çarpıştı.

Kamyonetin altında kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile şarjlı bisiklet çarpıştı. Kazada gencin bacağı kırılırken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Adnan Veli A. idaresindeki 16 KOP 66 plakalı kamyonet ile Kemal Y. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Devrilen şarjlı bisikletle ile kamyonet arasında kalan sürücü gencin ayağı kırıldı. Yaralı Kemal Y, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonetin altında kaldı

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