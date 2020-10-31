Kamyonetin arkadan çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Korkuteli-Kaza Antalya-Korkuteli karayolu Söğütçük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli’nden Antalya istikametine giden Kadir Yılmaz (67) idaresindeki 07 FJ 176 otomobile, Mustafa Kartal idaresindeki 48 RB 919 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada otomobil içindeki sürücü Kadir Yılmaz olay yerinde yaşamanı yitirdi.

Kaza sonrası sürücü Yılmaz, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Mustafa Kartal Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

