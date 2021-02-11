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  4. Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi

Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi

11.02.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de bir kişinin, kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürmesi yoldan geçen bir başka sürücü tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kamyonetin arkasına iple bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi.

Kırıkkale’de bir kişinin, kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürmesi yoldan geçen bir başka sürücü tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kamyonetin arkasına iple bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Trafik ışıklarında olayı gören bir başka sürücü ise tarım kavşağından geçiş yaparken yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Aracın sağ arka tekerinin yanında sürüklenen köpeğin görüntüleri pes dedirtti. Dehşete düşüren görüntülerde talihsiz köpeğin hareketsiz olması da yürekleri sızlattı.

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