KAMYONETİN ARKASINA TAKILAN PATENLİ GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA 

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)
Sultangazi'de, trafiğin yoğun olduğu caddede kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız yere düşerek, kafasından aldığı darbeyle yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız, B Caddesi'nde trafik ışıklarına yakın kamyonet sürücüsünün ani hız yapmasından dolayı dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşüyor. Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsünün yaklaşık 5 metre ileride bulunan kırmızı ışığın araçlara yanması üzerine durduğu görülüyor.
Görüntü dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Patenli kızın düşmesi
-Toplanan kalabalık
-Ambulansın gelmesi
-Kızın hastaneye kaldırılması
-Detaylar
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