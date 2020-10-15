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Kamyonetin arkasında sürüklenen deve şimdi emin ellerde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Bursa’da kamyonetin arkasına bağlanıp trafikte sürüklenen deve, Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nda koruma altına alındı.Bursa’da dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasında bir devenin bağlı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bursa’da kamyonetin arkasına bağlanıp trafikte sürüklenen deve, Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nda koruma altına alındı.
Bursa’da dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasında bir devenin bağlı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ve devriye ekipleri kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Kamyonetin arkasında koşturulan deveyi fark eden diğer sürücüler, aracın önünü keserek polisin gelmesini bekledi. Vatandaşlar tarafından durdurulan kamyonetin yanına gelen polis ekipleri, sürücü Ahmet J.’yi araçtan indirip, deveyi de bağlı olduğu yerden çözdü.
Ekipler yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücüye sahibi olduğu deveyi neden bağladığını ve sürüklediğini sordu. Ahmet J.’nin olay yerinde polise verdiği ilk ifadesinde, "Deveyi kesmeye götürüyorum, o yüzden kamyonetin arkasına bağladım" dediği öğrenildi.
Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri deveyi kamyonete bağlayarak sürükleyen sürücü Ahmet J. hakkında hayvana eziyet etmek suçundan adlî işlem yaparken, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ise 8 bin 500 lira para cezası kesti. Ayrıca Ahmet J.’ye ait kamyonet de çekiciyle trafik otoparkına çekilerek bağlandı.
Ekipler, kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce sürüklenen deveyi Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim etti. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri tarafından ’Garip’ ismi verilen deve, sahibinin geri almaması durumunda 15 gün bakıldıktan sonra satışa çıkarılacak.

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