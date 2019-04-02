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Kamyonetin arkasında sürüklenen gebe eşek yaşam savaşı veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çiğli ilçesinde buğday tarlasına girdiği için kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen eşek, Kemalpaşa'daki çiftlik hayvanları barınağında tedavi ediliyor.

Kamyonetin arkasında sürüklenen gebe eşek yaşam savaşı veriyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde buğday tarlasına girdiği için kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen eşek, Kemalpaşa'daki çiftlik hayvanları barınağında tedavi ediliyor. Veteriner kontrolleri yapılarak gebe olduğu belirlenen eşeğin, her gün düzenli olarak pansumanları ve bakımı yapılıyor.
İzmir'in Çiğli ilçesinde buğday tarlası olan bir vatandaş, buraya giren eşeği cezalandırmak için, geçen 22 Mart'ta kamyonetinin arkasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Sürüklenme sonucu bacaklarındaki kasları parçalanan ve kemikleri dışarı çıkan eşek, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftlik hayvanları barınağına getirildi. Veteriner kontrolleri yapılarak gebe olduğu belirlenen eşeğin her gün düzenli olarak pansumanları ve bakımı yapılmaya devam ediyor. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan birçok hayvanın yer aldığı barınakta yaşam savaşı veren eşeğe 'Buğday' ismini veren çiftiliğin sahibi Sibel Çakar, eşeğin durumunun iyi olduğunu, fakat düşük yapma riskinin bulunduğunu söyledi.
'BU BİR İNSANLIK SUÇU'
'Buğday' gibi şiddet gördükten sonra yaşama döndürülen birçok hayvanın bakımını üstlenen çiftliğin sahibi Sibel Çakır, şunları söyledi: "Bizim olaydan haberimiz oldu ve araçla alıp barınağa getirdik, eşeğin tedavilerini sürdürüyoruz. Ancak kaslar parçalanmış, kemikleri dışarı çıkmış, deri parçalanmış. Geldiğinde ayağa kalkamıyordu, şimdi bile zaman zaman ağrılarından dolayı kalkamıyor. Düşük yapma riski var. Hayati riski hala devam ediyor. Tedavileri aralıksız devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bu bir insanlık suçudur, bugün bunu bir hayvana yapan yarın bizim çocuklarımıza, yaşlılarımıza yapacak. Kime gücü yeterse ona karşı yapacak. Bu maalesef ülkemizde çok sık yaşanmaya başlandı. Araç arkasına bağlayıp, köpek, eşek, at sürüklemek. Sanki intikam alıyorlar hayvanlardan. Hayvanlara yönelik bu tür davranışlar Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılmalı. Sadece para cezası ile kalınmaması lazım. Bir takım yaptırımlar uygulanmalı, kişiye hapis cezası uygulanmalı. Para cezaları çok komik, bir canın değeri 300 TL, 500 TL değil. Canın değeri parayla ölçülemez tabii ki ama biraz daha caydırıcı cezalar olmalı. Bu hayvanların ruhları, sinir sistemleri olduğunun ve acı çektiklerinin farkına varılacağı şekilde kanunların çıkartılması lazım."

FOTOĞRAFLI

Kamyonetin arkasında sürüklenen gebe eşek yaşam savaşı veriyorKamyonetin arkasında sürüklenen gebe eşek yaşam savaşı veriyorKamyonetin arkasında sürüklenen gebe eşek yaşam savaşı veriyorKamyonetin arkasında sürüklenen gebe eşek yaşam savaşı veriyor

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