HABER

Kamyonetin çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 00:24 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastane yolunda kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, dün akşam 19.00 sıralarında Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi.

Kamyonetin çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastane yolunda kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 19.00 sıralarında Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan (50), yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Serdivan ilçesinde bulunan bir hastaneye gitti. Hastane çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen kadına, E.S. idaresindeki 54 BR 884 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yara alan kadın hastaneye kaldırıldı. 3 çocuk annesi Ayşe Kırmızıkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında araç sürücüsünün teslim olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
Erzincan’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktüErzincan’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
Osmaniye’de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandıOsmaniye’de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü!

Fırtına çatıları uçurdu ağaçları kökünden söktü!

Osmaniye’de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Osmaniye’de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Karadeniz'deki yangınları PKK üstlenmişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında 9 tutuklama!

Antalya'da yürek yakan kaza! Ağaca çarpan otomobildeki bebek öldü!

Yürek yakan kaza! 1 yaşındaki bebek olay yerinde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.