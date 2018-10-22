Kamyonetin çarptığı adam hayatını kaybetti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kamyonetin çarptığı Kadir İlgezdi hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında Bozdoğan-Nazili Karayolu Pamuk Araştırma Enstitüsü yakınlarında meydana geldi. Fatih Dilmen yönetimindeki 09 AAB 842 plakalı kamyonet, iddiaya göre karanlıkta kontrolsüzce yola çıkan Kadir İlgezdi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İlgezdi'yi gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İlgezdi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyonet şoförü Fatih Dilmen ise gözaltına alındı.
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