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Kamyonetin çarptığı emekli doktor son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 18:34 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden emekli doktor Veli Demir, Salihli’de son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi 5750 Sokak’ta dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden emekli doktor Veli Demir, Salihli’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi 5750 Sokak’ta dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Salihli Verem Savaş Dispanseri’nde 33 yıl göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı olarak görev yaptıktan sonra geçen yıl emekli olan Veli Demir’e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İsmail K.’nin kullandığı 35 DY 851 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren 2 çocuk babası Demir, Salihli Küçük İmam Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Demir’in cenaze namazına Salihli İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, meslektaşları, sağlık çalışanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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