Kamyonetin çarptığı iki at tedavi altına alındı

Antalya'da kamyonetin çarptığı iki at, Antalya Hayvanat Bahçesinde tedavi altına alındı.

Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda başıboş dolaşan iki sahipsiz ata iddiaya göre bir sürücü kamyonetiyle çarpıp kaçtı.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince asfalttan kaldırılarak yol kenarına çekilen atlar, daha sonra Antalya Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Hayvanat Bahçesinin sorumlu veteriner hekimi Zeki Cihangir'in tedaviye aldığı atlar bir süre burada kontrol altında tutulacak.

Veteriner Hekim Zeki Cihangir, AA muhabirine, atlardan dişi olanının 20-25 santimetre uzunluğunda derin açık yara ve sağ gözünde travmaya bağlı ödemle geldiğini söyledi.

Küçük bir operasyonla dikiş atarak kesik yarasını kapattıkları atın gözündeki ödemle ilgili de tedavi uyguladıklarını dile getiren Cihangir, "Yaralı atın genel durumu iyi, yemek yiyor, suyunu da içiyor. Yara 10-12 günde kapanır. Biz de bu arada enjeksiyonla antibiyotiklerini yapacağız. Diğer atımızda bir sıkıntı yok. Sadece bir travmaya maruz kalmış. Ona sadece besleme yapacağız." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, atlara çarpıp kaçan aracın tespit edilebilmesi için civardaki MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye başladı.

