Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ammar Surani (45), ağır yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi Kozluca Kavşağı'nda meydana geldi. Hakan Ö. (32), yönetimindeki 16 ATP 69 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu Ammar Surani yönetimindeki 16 MN 151 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, Surani ağır yaralandı.
Ammar Surani, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Surani'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kamyonet sürücüsü Hakan Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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