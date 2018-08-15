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Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 18:06 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kamyonetin kavşakta çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Giray Buğdaycı (32) öldü, eşi Fatma Buğdaycı (37) yaralandı.

Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kamyonetin kavşakta çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Giray Buğdaycı (32) öldü, eşi Fatma Buğdaycı (37) yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Seyyid Harun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, 42 CZM 52 plakalı kamyonet, kavşakta Ali Giray Buğdaycı yönetimindeki 42 ZG 459 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet kaldırıma savruldu, kamyonet de bir evin kömürlüğüne çarpıp durdu. Kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü Ali Giray Buğdaycı ve arkasında oturan eşi Fatma Buğdaycı yaralandı.
Başlarında kask olmayan Buğdaycı çifti, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Giray Buğdaycı, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Buğdaycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandıKamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandıKamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandıKamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

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