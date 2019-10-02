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Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; O anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 20:03 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, kamyonetin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Beytullah Çorman (15), ağır yaralandı.

Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; O anlar kamerada

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, kamyonetin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Beytullah Çorman (15), ağır yaralandı. Çorman, çarpmanın şiddetiyle havaya fırlarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 18.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi 694 Sokakta meydana geldi. Mustafa Yarba yönetimindeki 42 CJZ 06 plakalı kamyonet, iddiaya göre kavşakta ehliyetsiz sürücü Beytullah Çorman'ın kullandığı 70 AAJ 692 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havaya fırlayan ve başında kask bulunmayan Çorman, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çorman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü Mustafa Yarba da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; O anlar kameradaKamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; O anlar kameradaKamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; O anlar kameradaKamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; O anlar kamerada

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