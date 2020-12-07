HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı

Kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı

07.12.2020 17:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.K. yönetimindeki 42 BLC 74 plakalı Nissan marka kamyonet, şehir merkezi yönüne doğru seyir halinde iken aynı istikamette hareket halinde olan D.Ş. (18) idaresindeki 42 B 1839 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan kasksız sürücü, kaza sırasında caddenin diğer şeridinde ilerleyen karşı yönden gelen E.K. idaresindeki plakasız üç tekerlekli motosiklete de başını çarparak yaralandı. Kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü, buradaki müdahalenin ardından Konya’ya nakledildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Korkunç olay! 69 yaşındaki kadın kamyonun altında kaldıKorkunç olay! 69 yaşındaki kadın kamyonun altında kaldı
Yasakta eczaneler açık olacak mı? Yasakta eczaneler açık olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Erzurum'daki vahşette kahreden detay! 'Raci bizi vurmaya geliyor'

Erzurum'daki vahşette kahreden detay! 'Raci bizi vurmaya geliyor'

Tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar

Tehlikeli yolculuk! Canlarını hiçe saydılar

Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı

Jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı

Bursa'da korkunç olay! 69 yaşındaki kadın kamyonun altında kaldı

Korkunç olay! 69 yaşındaki kadın kamyonun altında kaldı

4 yıl sonra yürek yakan buluşma! Annesini tanımadı, 'baba' diye ağladı

4 yıl sonra yürek yakan buluşma! Annesini tanımadı, 'baba' diye ağladı

Test sonucu pozitif çıkan genç, sokakta polis çemberine alınıp karantinaya götürüldü

Testi pozitif çıkan genç için polis devreye girdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.