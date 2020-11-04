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  4. Kamyonetin çarptığı pat pat devrildi: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Kamyonetin çarptığı pat pat devrildi: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 01:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı ‘pat pat’ diye tabir edilen tarım aracı devrildi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı ‘pat pat’ diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kaza sonrası pat pat’ta bulunan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, annesi oğluna hüngür hüngür ağladı.
Kaza, akşam saatlerinde Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Batkın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden M.İ. (69) yönetimindeki arazi taşıtı, aynı istikamette seyreden pat pata arkadan çarptı.
Kaza sonrası şarampole devrilen pat patta bulunan İpek E. (20), Üzeyir E. (19) ve 3 yaşındaki K.E. isimli çocuk yaralandı. Hayrabolu ve Malkara’dan gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Anne gözyaşları tutamadı
Yaralılardan durumu ağır olan 3 yaşındaki çocuk, tedavisi için Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Öte yandan olay yerinde gözyaşlarını hakim olamayan yaralı anne İpek E., acısını unutup, oğlunun yaralanmasına hüngür hüngür ağladı.

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