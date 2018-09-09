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Kamyonetin çarptığı polisler kol-kola tutundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 01:15 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda devriye görevinde bulunan Yunus polislerinin bulunduğu motosiklete kamyonet çarptı.

Kamyonetin çarptığı polisler kol-kola tutundu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda devriye görevinde bulunan Yunus polislerinin bulunduğu motosiklete kamyonet çarptı. Yaralanan iki polis memuru, yerde acı içerisinde kıvranırken kol-kola girerek birbirlerinden güç aldı.
Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nin Çark Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sokaktan caddeye çıkan R.A. yönetimindeki 61 EA 129 plakalı kamyonet, caddede devriye görevinde bulunan iki Yunus polisinin bulunduğu 54 A 4897 plakalı motosiklete çarptı. Ön tekeri kamyonetin altında kalan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. Polis memurlarına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yerde acı içinde kıvranan iki polis kol kola girip birbirlerinden destek aldı. Yaralanan polisler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kamyonet sürücüsünün ifadesini alırken, araçlar ise yapılan inceleme sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. İki polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetin çarptığı polisler kol-kola tutunduKamyonetin çarptığı polisler kol-kola tutunduKamyonetin çarptığı polisler kol-kola tutunduKamyonetin çarptığı polisler kol-kola tutundu

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