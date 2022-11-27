HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

27.11.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamyonetle çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Önder Akar (51) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Muğla-Denizli karayolunda meydana geldi. M.A. (39) yönetimindeki kamyonet, önünde giden Önder Akar idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada savrulan traktör yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde traktörden düşen sürücü Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Önder Akar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kamyonet sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babası ile kız kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü!Babası ile kız kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü!
Ne parası kaldı ne de evi! Bütün parasını hurda otobüse yatırdıNe parası kaldı ne de evi! Bütün parasını hurda otobüse yatırdı
İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurdu! 'Yeni bir görev veriyorum...'

Erdoğan duyurdu! 'Yeni bir görev veriyorum...'

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

İzmir'de taraftar sahaya atladı, kalecinin kafasına kafasına direğiyle vurdu!

İzmir'de taraftar sahaya atladı, kalecinin kafasına kafasına direğiyle vurdu!

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı

5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dünya devleri sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dünya devleri sırada

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.