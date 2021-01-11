Kamyonetin çarptığı vatandaş yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Kuruluş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ş. idaresindeki 41 ADR 400 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Burak M.’ye çarptı. Kazada Burak M. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Burak M., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

