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Kamyonetin, demir taşıyan forklifte çarptığı o anlar kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 23:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, forkliftin taşıdığı demir profillere arkadan gelen kamyonet çarptı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, forkliftin taşıdığı demir profillere arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada, devrilen demirlerin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise motosikletin kasasında bulunan 2 yaşındaki bir çocuğun çarpmanın şiddetiyle yola fırladığı ve demirlerin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi 1610 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir forklift yaklaşık 5-6 metre uzunluğundaki çok sayıda demir profili kamyondan alarak iş yerine götürdüğü sırada, arkasından gelen H.C. (21) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, forklifti geçmek isterken demir profillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle forkliftin üzerinde bulunan çok sayıda demir, o sırada forklifti geçmek isteyen kasalı motosikletteki Gül Ergün (26) ve Döne Ergün'ün (20) üzerine devrildi. Döne ve Gül Ergün, demir parçalarının altında kalırken, motosikletin kasasında bulunan 2 yaşındaki bir çocuk ise yola fırladı. Yola fırlayan çocuk kazadan son anda kurtulurken, Gül Ergün ve Döne Ergün demirlerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gül Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan Döne Ergün ile hafif şekilde yaralandığı öğrenilen çocuk, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Döne Ergün'ün hastanedeki tedavisi sürerken, 2 yaşındaki çocuğun taburcu olduğu belirtildi. Gül Ergün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazadan sonra kaçan kamyonet sürücüsü H.C. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın yaşandığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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