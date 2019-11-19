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Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILAR Adana'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesince alındı.

CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILAR
Adana'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesince alındı. Küçük çocuğun cenazesini almaya gelen baba Erol Bartan (47) ve hala Fatma Komaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Erol Bartan, "Oğlum buz gibi olmuş. Ben bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek, gözyaşı döktü. Erol'un halası Fatma Komaç ise "Ben bakmaya kıyamıyordum. Yavrum gitti" diye ağladı.
Erol Bartan'ın cenazesinin, yarın Buruk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
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