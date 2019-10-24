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Kamyonetin freni patladı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kamyonetin freninin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde meydana geldi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kamyonetin freninin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan Manay (55) idaresindeki mandalina yüklü kamyonetin freni patlayarak devrildi. Kazada Ramazan Manay olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Ramazan Manay’ın arkadaşı Bayram Silahçı’lar yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. Bayram Silahçılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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