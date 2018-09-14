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Kamyonetin içinde uyuya kaldı, cep telefonu çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de kamyonetini yol kenarına park eden sürücü aracın camını açık unutup içersinde uyuya kaldı.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL ,(DHA) -KADIKÖY'de kamyonetini yol kenarına park eden sürücü aracın camını açık unutup içersinde uyuya kaldı. Yoldan geçen bir kişi, camın açık olduğunu fark edince cep telefonunu çalıp olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olay, Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızırtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonetini yol kenarına park eden kamyonet sürücüsü kamyonetin içersinde uyuya kalınca, yoldan geçen bir kişi aracın camının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücüyü uyandırmamak için yavaş hareket eden hırsız, aracın içinden telefonu aldıktan sonra olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arıyor.

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