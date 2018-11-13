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Kamyonetin inşaat boşluğuna düşme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 16:03 | Son Güncelleme

 RİZE'de kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki inşaat boşluğuna düştü.

Kamyonetin inşaat boşluğuna düşme anı kamerada

Aytekin KALENDER/ RİZE, (DHA)- RİZE'de kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki inşaat boşluğuna düştü. Sürücü ve yanındaki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Tophane Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 53 EA 122 plakalı kamyonet, yol kenarında bulunan reklam dubasına çarptı. Dubaya çarpan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetiyle yolun kenarında bulunan inşaat boşluğuna düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, inşaat boşluğuna düşen kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Öte yandan kaza anı da, çevredeki binaya ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde, reklam dubasına çarpan kamyonetin kısa bir süre sonra kaldırımı da aşıp, inşaat boşluğuna düştüğü görüldü.
Bu arada kazada yaralanan 2 kişinin vücutlarında kırıklarlar oluştuğu, genel sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetin inşaat boşluğuna düşme anı kameradaKamyonetin inşaat boşluğuna düşme anı kameradaKamyonetin inşaat boşluğuna düşme anı kamerada

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