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  4. Kamyonetle kadını ezdi! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Kamyonetle kadını ezdi! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

01.07.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir kadının kamyonetin altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada geri geri gelen kamyonetin kadını altına alarak üzerinden geçtiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, 22 Haziran Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi.

KADININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

İddiaya göre, 48 yaşındaki Dudu Kurt, park halinde olan kamyonetin arkasında bekliyordu. Bu sırada park halinde olan kamyonetine binen sürücü Gökhan E. geri geri hareket etmeye başladı. Dudu Kurt’un kamyonetin arkasında beklediğini fark etmeyen sürücü kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının üzerinden kamyonetin tekerleği geçti.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Feci kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Feci kazaya ilişkin bugün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kamyonetin arkasında bekleyen Dudu Kurt’a geri geri gelen kamyonetin çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kurt’un üzerinden kamyonetin tekerleğinin geçtiği görülürken, kazayı fark eden çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye
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