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Kamyonetin kasasında 1100 kilo bakır kablo ele geçirildi

17.12.2020 14:11 | Son Güncelleme:
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Kamyonetin kasasında 1100 kilo bakır kablo ele geçirildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde kamyonet içerisinde 1100 kilo ağırlığında bakır kablo ele geçirildi.

Hatay’ın Erzin ilçesinde kamyonet içerisinde 1100 kilo ağırlığında bakır kablo ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hürriyet Mahallesinde bir akaryakıt istasyonu gelen kamyonet içerisinde çeşitli ebatlarda kesilmiş kablo bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, içerisinde M.D ve O.T. isimli şahısların bulunduğu kamyonette yaptıkları aramada aracın kasası içerisinde değişik ebatlarda ve satışa hazır yaklaşık 1100 kilogram bakır kablo ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen kablolar yetkililere teslim edildi.

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